Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг предположение о недостаточной готовности польской противовоздушной обороны во время атаки российских дронов 10 сентября, когда были сбиты лишь три-четыре беспилотника из 19.

Фото: из открытых источников

"Дроны не достигли своих целей, ущерб имуществу был минимальным, и никто не пострадал. Если бы такое случилось в Украине, это по их меркам считалось бы полной победой", — отметил Сикорский в интервью The Guardian.

Он также подчеркнул, что Польша ответила бы "гораздо жестче", если бы в результате атаки на ее территории были погибли или ранены, однако отказался уточнять конкретные действия.

"С таким агрессором и лжецом, как (российский диктатор Владимир — ред.) Путин, эффективными могут быть только самые жесткие меры", — добавил министр.

По словам Сикорского, вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши было умышленной проверкой реакции НАТО путем постепенного обострения.

Интересно, что дроны, применявшиеся против Польши, не были оборудованы взрывчаткой и все были неисправны.



"Это говорит о том, что Россия пыталась протестовать наши оборонные возможности без реального начала войны", — пояснил министр.

Он также сообщил, что польские военные пройдут обучение у украинских операторов дронов, чтобы лучше подготовиться к предстоящим атакам.

"Украинцы имеют лучшие технические средства и гораздо больший опыт в борьбе с российскими беспилотниками. Это тот опыт, который правительства и общественность Запада должны учесть как можно скорее. Именно украинские военные будут учить нас, как эффективно противостоять России, а не наоборот", — подытожил Сикорский.

Как уже писали "Комментарии", новый безвизовый режим между Россией и Китаем может иметь стратегически опасные последствия для самой Российской Федерации. В Сибири уже появляются китайские анклавы, а в ближайшее десятилетие регион может испытать массовую миграцию из КНР.