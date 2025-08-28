Поддерживают ли поляки отмену помощи: неприятные результаты для украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал законопроект о дальнейшей помощи гражданам Украины. Это решение стало причиной политической дискуссии в Польше, но данные опроса SW Research для Onet свидетельствуют, что большинство поляков согласны с позицией президента.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

На вопрос "Поддерживаете ли вы решение президента Кароля Навроцкого наложить вето на законопроект о помощи гражданам Украины?", 59,8% опрошенных поляков сказали "да". Противоположное мнение высказали 25,4%, а еще 14,7% затруднились определиться.

Исследование также выявило гендерные и возрастные отличия. Мужчины чаще поддерживают вето – 63,4%, чем женщины – 56,5%. Больше всего сторонников отмены помощи украинцам среди респондентов 25–34 лет – 73,5%, а меньше всего – среди людей старше 50 лет – 50,1%.

Позиция также зависит от места жительства. В городах с населением до 20 тысяч поддержка достигает 67,8%, в то время как в мегаполисах более полумиллиона жителей – 55,5%.

Кароль Навроцкий объяснил свое решение тем, что проект не учитывает ключевую поправку — помощь 800+ должна предоставляться только тем украинцам, которые работают в Польше.

Законопроект также касался вопроса продления срока легального пребывания для около миллиона украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Сейчас их статус позволяет оставаться до конца сентября этого года. Без новых правил они рискуют лишиться права на легальное проживание и работу.

Решение Навроцкого ветировать помощь Украине стало точкой раскола в политической среде. Партии "Право и справедливость" и "Конфедерация" поддержали вето, в то время как представители левых сил и "Гражданской коалиции" назвали его ошибкой, что ставит под угрозу как международный имидж Польши, так и безопасность украинских беженцев.

Без принятия нового закона украинцы, сбежавшие от войны, после 30 сентября могут столкнуться с трудностями, в частности, относительно легализации своего статуса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Навроцкий решил бить по украинским женщинам с маленькими детьми в Польше.

Также "Комментарии" писали, что в Польше уволили украинского журналиста из-за одного слова о Навроцком.