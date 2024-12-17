Поддерживают окончание войны с потерей территорий: жители союзной страны "устают" от Украины

Результаты последнего опроса польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), обнародованные Польским радио, показали изменение настроений граждан Польши относительно войны в Украине. Впервые с начала полномасштабного вторжения России большинство поляков выразило поддержку идеи завершения войны даже ценой территориальных или суверенных уступок со стороны Украины.

Отношение поляков к войне в Украине (фото из открытых источников)

Согласно данным, сейчас 55% респондентов считают, что достижение мира должно быть главным приоритетом, даже если это потребует уступок Киева. Для сравнения, в сентябре 2024 года такую позицию поддерживали 39% опрошенных, а в апреле 2022 года только 26%.

В то же время, только 31% опрошенных поляков считают, что Украина должна продолжать борьбу без уступок России. В сентябре 2024 года этот показатель составил 46%, а в апреле 2022-го – 59%.

Эксперты CBOS отмечают, что во время войны преобладало мнение, что Украина, при поддержке западных партнеров, должна продолжать сопротивление. Однако эта позиция постепенно теряла поддержку с началом второго года войны, особенно за последние три месяца, когда доля сторонников активного сопротивления уменьшилась еще на 10%.

Опрос также выявил, что поддержка мирных переговоров между Украиной и Россией самая высокая среди таких групп населения: молодежь в возрасте 18–24 лет, жители малых городов, лица с более низким уровнем образования, люди, которые оценивают свое материальное состояние как неудовлетворительное, придерживающиеся религиозных убеждений и граждан с правыми политическими взглядами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что симпатии украинцев к Польше заметно снизились в 2024 году по сравнению с предыдущими годами. Как свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens, заказанного Центром Мерошевского, уровень положительного отношения к Польше снизился почти вдвое с начала полномасштабной войны.

В 2024 году только 41% украинцев положительно относятся к Польше, из которых 4% отмечают "очень хорошее" отношение, а 37% — "хорошо". Для сравнения, в 2022 году положительно относились к полякам 83%, а в 2023 году – 67%.