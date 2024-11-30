Польша будет строить укрепления "Восточный щит" не только на границе с Россией и Беларусью, но и на границе с Украиной. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Дональд Туск. Фото: Польское радио

Польша сотрудничает со странами Балтии, чтобы оборонная инфраструктура была эффективной на протяжении всей границы с РФ и Беларусью. По мнению премьера, строительство "Восточного щита" поможет нескольким воеводствам обеспечить себе большую безопасность. Речь идет о Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

"Чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, кто будет иметь плохие намерения", – подчеркнул Туск.

Но кроме строительства укреплений у России и Беларуси, Польша обезопасит границу с Украиной.

"Наша деятельность также касается безопасности границы с Украиной – по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее на всей длине восточной границы", – добавил премьер.

Напомним, 7 ноября стало известно, что Польша будет устанавливать первые укрепления на границе с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".

В то время как 2 ноября сообщали, что Латвия завершила часть работ по строительству инфраструктуры на границе с Россией и Беларусью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россия заявляет, что Украину оккупирует Запад: детали

В условиях отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша. Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на данные оккупационной службы внешней разведки.

"НАТО уже разворачивает в Украине учебно-тренировочные центры, в которых предполагается обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев, а также ведет активную работу с западными военно-промышленными компаниями, требуя инвестиций и направления в Украину специалистов и оборудования, отмечают в СВР. Мероприятие под видом развертывания страны "миротворческого контингента". По сути, Украину оккупируют: ее северные области, в том числе столичный регион, станут зоной Великобритании, центр и восток страны – Германии, западные области – Польши, черноморское побережье – Румынии", – пишут пропагандисты.