Польша депортирует десятки украинцев из-за скандала: что произошло

Польские власти начали процедуры депортации 63 иностранцев, среди которых подавляющее большинство граждан Украины. Причиной стали беспорядки, произошедшие 9 августа во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве.

Польша депортирует 57 украинцев. Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства подтвердил, что инцидент расследован, а виновные будут высланы из страны. Таким образом из Польши депортируют 57 украинцев из-за скандала на концерте Макса Коржа.

"Против 63 человек начато производство по выезду из страны. Они будут вынуждены покинуть Польшу добровольно или по принуждению. В этой группе 57 украинцев и шесть белорусов", — сообщил Туск.

По словам премьера, речь идет о "беспорядках, актах агрессии и провокации", которых можно было избежать. Туск подчеркнул, что правительство реагирует быстро, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Белорусский рэпер Макс Корж выступил с концертом на Национальном стадионе в Польше. Депутат от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий возмутился, что на концерте были замечены флаги УПА и сообщил о решении подать жалобу в окружную прокуратуру в Варшаве.

По официальным данным, полиция арестовала 109 человек за различные правонарушения, в том числе из-за хранения наркотиков, нападения на охранников, использования пиротехники и незаконного проникновения на территорию. Также были оштрафованы 50 человек на общую сумму около 11 500 злотых, а в суд передано 38 ходатайств о наказании.

Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский заявил, что депортация стала не политическим жестом, а правовой мерой против нарушителей.

"Если эти лица нарушили закон таким образом, что они не гарантируют, что не будут нарушать закон на территории Польши, мы обязательно введем процедуры по их возвращению в страну происхождения", — подчеркнул Кервинский.

