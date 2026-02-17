Польша начала готовить юридический иск к России с требованием репараций за преступления советских времен. Эту инициативу вводят по поручению премьер-министра Дональда Туска, сообщает Financial Times.

Фото: из открытых источников

Страна планирует потребовать от России компенсацию в размере 1,3 триллиона евро — аналогично претензиям в Германию за преступления Второй мировой войны.

Бартош Гондек, директор института, Туск, привлекший для изучения исторических преступлений России, отметил, что расследование охватит значительно больший период, чем исследования нацистских преступлений, в частности, будут учитываться более четырех десятилетий холодной войны и пребывания Польши под советским влиянием.

По словам Гондека, команда примерно из 10 польских историков сталкивается с более серьезными трудностями, чем при подсчете германских репараций. Он охарактеризовал этот процесс как "долгосрочный проект" и подчеркнул, что польские историки не имеют доступа к критически важным российским архивам, а часть документов в советский период была уничтожена или сфальсифицирована.

Financial Times также напоминает, что польский иск в Германию до сих пор не решен. Берлин считает вопрос репараций юридически закрытым после Второй мировой войны, в то время как партия "Право и справедливость" (PiS) критикует Туска за недостаточные усилия, чтобы добиться от Германии выплат.

Член Европарламента от PiS Аркадиуш Мулярчик, возглавлявший иск против Германии в 2022 году, отметил, что партия всегда планировала позже выдвинуть претензии к России. Он также обвинил Туска в использовании антироссийских настроений для отвлечения внимания от "застоя" в переговорах с Берлином по поводу немецких репараций:

