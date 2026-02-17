Польща почала готувати юридичний позов до Росії з вимогою репарацій за злочини радянської доби. Цю ініціативу запроваджують за дорученням прем'єр-міністра Дональда Туска, повідомляє Financial Times.

Фото: з відкритих джерел

Країна планує вимагати від Росії компенсацію у розмірі 1,3 трильйона євро — аналогічно до претензій до Німеччини за злочини Другої світової війни.

Бартош Гондек, директор інституту, Туск, який залучив для вивчення історичних злочинів Росії, зазначив, що розслідування охопить значно більший період, ніж дослідження нацистських злочинів, зокрема враховуватимуться понад чотири десятиліття холодної війни та перебування Польщі під радянським впливом.

За словами Гондека, команда приблизно з 10 польських істориків стикається з більш серйозними труднощами, ніж при підрахунку німецьких репарацій. Він охарактеризував цей процес як "довгостроковий проект" і наголосив, що польські історики не мають доступу до критично важливих російських архівів, а частина документів у радянський період була знищена або сфальшована.

Financial Times також нагадує, що польський позов до Німеччини досі не вирішено. Берлін вважає питання репарацій юридично закритим після Другої світової війни, тоді як партія "Право і справедливість" (PiS) критикує Туска за недостатні зусилля, щоб добитися від Німеччини виплат.

Член Європарламенту від PiS Аркадіуш Мулярчик, який очолював 2022 року позов проти Німеччини, зазначив, що партія завжди планувала пізніше висунути претензії до Росії. Він також звинуватив Туска у використанні антиросійських настроїв для відволікання уваги від "застою" у переговорах з Берліном щодо німецьких репарацій:

