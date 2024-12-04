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Польша хочет приравнять ОУН и УПА к фашизму: в Сейма уже внесли законопроект

В Украинском институте национальной памяти заявили, что политики Польши пытаются осудить идеологию, которая являлась частью борьбы за независимость Украины

4 декабря 2024, 18:45
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Лиля Воробьева

Польские парламентарии предложили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду идеологий Организации Украинских Националистов (ОУН), Украинской Повстанческой Армии (УПА) и упоминания Степана Бандеры. Об этом сообщил народный депутат Украины и бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Польша хочет приравнять ОУН и УПА к фашизму: в Сейма уже внесли законопроект

В Польше хотят приравнять ОУН и УПА к фашизму (фото из открытых источников)

По его словам, законопроект был внесен в Сейма 3 декабря. Он содержит изменения в польский Закон об Институте национальной памяти и Уголовный кодекс.

"В Уголовном кодексе в статье, касающейся наказания за публичную пропаганду нацизма, коммунизма, фашизма или иного тоталитарного режима, предлагается добавить фразу "а также идеологию Организации Украинских Националистов, фракции Бандеры (ОУН-Б) и Украинской Повстанческой Армии (УПА), которая привела к геноциду на Волыни и в соседних областях 1943-1945 годах”, — говорится в сообщении.

Владимир Вятрович подверг критике инициативу, заявив, что таким образом польские политики пытаются осудить идеологию, которая была составной частью борьбы украинцев за независимость.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что руководителей ОУН и УПА планируют перезахоронить в Украине. Организации украинских националистов Евгения Коновальца и Степана Бандеру могут перезахоронить в Киевской области на Национальном военном мемориальном кладбище. О такой возможности рассказал заместитель директора госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко.

Однако существуют некоторые проблемы, поскольку большинство родственников Степана Бандеры проживают за границей и опасаются, что его могилу могут осквернить вандалы. Несмотря на то, что кладбище оснащено охраной и системами видеонаблюдения, родственники знаменитых украинцев сомневаются, что это сможет помешать вандалам, которые намерены попрать память борцов за независимость Украины.



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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0PPKmjPGWbnNwE6CMwcp2oR4eebkikpvh4BhxChgqHxk16YLT1sgkhxqNukL4HuLXl
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