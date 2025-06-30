Польша нанесет невиданный удар по кошельку Путина: Туск анонсировал кардинальный шаг

Польша отказывается от использования российских энергоносителей, особенно в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия. Такое заявление сделал премьер-министр Дональд Туск, комментируя решение польской нефтеперерабатывающей компании Orlen прекратить с 30 июня импорт российской нефти для своего завода в Чехии, сообщает Укринформ.

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По словам Туска, полагаться на поставки из России во время агрессии – это серьезная ошибка. Он отметил, что благодаря действиям Orlen Польша последовательно уменьшает свою энергетическую зависимость от стран-агрессоров, особенно России, поддерживая при этом стратегию Европы в этом направлении.

"Нет необходимости объяснять, что в период войны, когда Россия выступает главным агрессором, рассчитывать на российские энергоресурсы для польской энергетики было бы большой ошибкой", — отметил премьер.

Туск добавил, что путь к энергетической независимости требовал от Польши значительных усилий, но теперь страна чувствует себя гораздо увереннее.

Напомним, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против "теневого" нефтяного флота России, чтобы усилить давление на Москву из-за войны в Украине. Эти санкции коснутся около 60 человек и юридических структур, а также около 150 судов, сообщают источники.

Как уже писали "Комментарии", 11 июня премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в Сейме с инициативой провести голосование за вотум доверия своему правительству. После обсуждения и выступлений членов Кабмина парламент поддержал действующее правительство: "за" высказались 243 депутата, "против" – 210. Этот результат показал политическую устойчивость правительства на фоне новых вызовов после поражения представителя Гражданской платформы Рафала Тшасковского на президентских выборах. Новоизбранным президентом стал Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость".