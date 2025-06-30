logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Польша нанесет невиданный удар по кошельку Путина: Туск анонсировал кардинальный шаг
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша нанесет невиданный удар по кошельку Путина: Туск анонсировал кардинальный шаг

Варшава приложила немалые усилия, чтобы разорвать энергетическую зависимость от Москвы, и теперь имеет значительно более высокий уровень энергетической безопасности

30 июня 2025, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Польша отказывается от использования российских энергоносителей, особенно в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия. Такое заявление сделал премьер-министр Дональд Туск, комментируя решение польской нефтеперерабатывающей компании Orlen прекратить с 30 июня импорт российской нефти для своего завода в Чехии, сообщает Укринформ.

Польша нанесет невиданный удар по кошельку Путина: Туск анонсировал кардинальный шаг

Фото: из открытых источников

По словам Туска, полагаться на поставки из России во время агрессии – это серьезная ошибка. Он отметил, что благодаря действиям Orlen Польша последовательно уменьшает свою энергетическую зависимость от стран-агрессоров, особенно России, поддерживая при этом стратегию Европы в этом направлении.

"Нет необходимости объяснять, что в период войны, когда Россия выступает главным агрессором, рассчитывать на российские энергоресурсы для польской энергетики было бы большой ошибкой", — отметил премьер.

Туск добавил, что путь к энергетической независимости требовал от Польши значительных усилий, но теперь страна чувствует себя гораздо увереннее.

Напомним, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против "теневого" нефтяного флота России, чтобы усилить давление на Москву из-за войны в Украине. Эти санкции коснутся около 60 человек и юридических структур, а также около 150 судов, сообщают источники.

Как уже писали "Комментарии", 11 июня премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в Сейме с инициативой провести голосование за вотум доверия своему правительству. После обсуждения и выступлений членов Кабмина парламент поддержал действующее правительство: "за" высказались 243 депутата, "против" – 210. Этот результат показал политическую устойчивость правительства на фоне новых вызовов после поражения представителя Гражданской платформы Рафала Тшасковского на президентских выборах. Новоизбранным президентом стал Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4009886-rozrahunok-na-rosijski-energonosii-pid-cas-vijni-buv-bi-vazkim-grihom-tusk.html
Теги:

Новости

Все новости