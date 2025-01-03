Польша не пригласила венгерского посла на церемонию передачи председательства в Евросоюзе

Польша решила не приглашать венгерского посла на церемонию, посвященную началу ее председательства в ЕС. Это стало ответом на решение Венгрии предоставить политическое убежище находящемуся под следствием бывшему заместителю министра юстиции Польши Марцину Романовскому. Об этом заявила заместитель министра по европейским делам Магдалена Собковьяк-Чернецкая, передает Reuters.

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По словам чиновницы, на церемонию в Большом театре Варшавы также не был приглашен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Решение связано с тем, что в прошлом месяце Венгрия предоставила убежище Романовскому, подозреваемому в нецелевом использовании государственных средств.

Романовский был задержан в июле 2023 года, но впоследствии уволен после заявления президента Европейской ассамблеи по правам человека о его иммунитете.

"Во время приглашения дипломатического корпуса на гала-вечер почти месяц назад венгерского посла планировали пригласить. Однако после инцидента с Романовским министр иностранных дел принял решение исключить его из списка гостей", — отметила Собковяк-Чернецкая в комментарии для телевидения.

На церемонии выступили премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейского совета Антонио Коста. Председательство в ЕС переходит от одного государства-члена к другому каждые шесть месяцев; Предыдущий срок завершила Венгрия.

Дональд Туск ранее неоднократно критиковал Виктора Орбана, в частности, за его пророссийскую позицию и отношение к войне в Украине. Орбан, со своей стороны, заявлял венгерским медиа, что правительство Туска считает венгров врагами.

Орбана вызывает резкую критику в ЕС, поскольку он блокирует помощь Украине и проводит откровенно пророссийскую линию. Венгрия является единственной страной ЕС, которую украинцы воспринимают как враждебную, сравнивая ее с такими государствами, как Иран, Китай или Северная Корея.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Польша активно сотрудничает с Украиной в сфере производства оружия и боеприпасов, однако не разглашает это сотрудничество по соображениям безопасности . Такое заявление в интервью изданию "Зеркало недели" сделал временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.