Прогнозы по экономическому росту Польши на ближайшие годы впечатляют, в частности, по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда. Ожидается, что страна сможет обогнать некоторые из величайших экономик мира, включая Германию и Францию. Эту информацию обнародовало издание Gazeta.

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Согласно прогнозам на 2025 год рост ВВП Польши составит 3,4% по данным Всемирного банка и 3,5% по оценке МВФ. В 2026 году эти показатели могут достигнуть 3,2% и 3,3% соответственно. Польское Министерство финансов подчеркивает, что эти темпы превышают глобальный рост ВВП, а также вдвое опережают темпы развития большинства развитых стран.

Кроме того, Польша значительно выигрывает по сравнению со странами еврозоны, где, по прогнозам МВФ и Всемирного банка, рост ВВП составит лишь 1,0% в 2025 году и 1,2% в 2026 году, что существенно отличается от темпов развития Польши.

Министерство финансов также обращает внимание на то, что большие экономики Европейского Союза, такие как Германия, Франция и Италия, испытывают серьезные экономические трудности. Для Германии прогнозируется рост на уровне всего 0,8% в 2025 году, для Франции –1,1%, а для Италии – 0,7% и 0,9% в 2025 и 2026 годах соответственно.

Экономика Германии понесла значительные потери за последние несколько лет, и страна приближается к критической точке: ее экономический потенциал снизился на 5% по сравнению с тем, что могло быть без последствий пандемии.

Франция, в свою очередь, сталкивается с рекордным уровнем госдолга. Премьер-министр Франсуа Байру сообщил, что долг вырос на 12% во время президентства Эммануэля Макрона, и страна не способна преодолеть растущую бедность среди своих граждан.



Портал "Комментарии" писал, что Польша готова поставлять Украине электроэнергию, заявила министр климата и окружающей среды Паулина Генниг-Клоска, ссылаясь на угрозы, что Словакия может прекратить поставки электроэнергии своему соседу.