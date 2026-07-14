Польша опять подготовила страшный удар по Украине в самый критический момент: шокирующая причина

Польша пока не рассматривает возможность передачи Украине дополнительных ракет к системам Patriot. Об этом после встречи лидеров "коалиции желающих" в Париже сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, передает Rzeczpospolita.

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По словам главы польского правительства, Варшава не владеет значительными запасами таких ракет, поэтому пока не готова принимать решение о новых поставках. Он напомнил, что предварительная передача пяти ракет Patriot происходила в тесной координации с НАТО и США и уже тогда вызвала оживленное обсуждение.

"Мы не планируем такого пожертвования сейчас", – подчеркнул Туск.

Несмотря на это, польский премьер заверил, что его страна и дальше будет оставаться одним из ключевых партнеров Украины в противодействии российской агрессии. По его словам, поддержка Киева будет оставаться одним из приоритетов польских властей.

Также Туск прокомментировал вопрос возможного присоединения Польши к европейской антибаллистической коалиции, созданной с участием Украины. Он пояснил, что сейчас польские оборонные предприятия анализируют свои производственные возможности и перспективы участия в соответствующих проектах.

"Коалиция открыта; если будет готово промышленное предложение от польских компаний, мы присоединимся к этой коалиции", – отметил глава правительства.

Отдельно Дональд Туск поделился оценкой перспектив завершения войны. По его мнению, оснований рассчитывать на скорейшее прекращение боевых действий пока нет. Он объяснил это неизменной позицией Кремля и нежеланием российского руководства идти на реальные компромиссы.

Премьер Польши считает, что в ближайшие месяцы Россия, вероятно, будет только усиливать военное давление. По его прогнозу, эскалация может длиться как минимум до зимы, а шансов на быстрое заключение перемирия или достижение мира в краткосрочной перспективе почти нет из-за жесткой позиции Владимира Путина.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может прибегнуть к новым агрессивным действиям после завершения избирательной кампании, однако наиболее вероятный сценарий не обязательно предполагает масштабное наступление на новом направлении. Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний.