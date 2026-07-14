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Польща остаточно прирікає Україну на нищівні удари РФ: Туск шокував цинічною заявою

За словами прем'єра Польщі, очікувати швидкого завершення війни не варто, адже ескалація, ймовірно, триватиме щонайменше до зими

14 липня 2026, 12:50
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Клименко Елена

Польща наразі не розглядає можливість передачі Україні додаткових ракет до систем Patriot. Про це після зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Парижі повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, передає Rzeczpospolita.

Польща остаточно прирікає Україну на нищівні удари РФ: Туск шокував цинічною заявою

Фото: з відкритих джерел

За словами очільника польського уряду, Варшава не володіє значними запасами таких ракет, тому поки не готова ухвалювати рішення про нові поставки. Він нагадав, що попередня передача п'яти ракет Patriot відбувалася у тісній координації з НАТО та США й уже тоді викликала жваве обговорення.

"Ми не плануємо такого пожертвування наразі", – наголосив Туск.

Попри це, польський прем'єр запевнив, що його країна й надалі залишатиметься одним із ключових партнерів України у протидії російській агресії. За його словами, підтримка Києва залишатиметься одним із пріоритетів польської влади.

Також Туск прокоментував питання щодо можливого приєднання Польщі до європейської антибалістичної коаліції, створеної за участю України. Він пояснив, що зараз польські оборонні підприємства аналізують власні виробничі можливості та перспективи участі у відповідних проєктах.

"Коаліція відкрита; якщо буде готова промислова пропозиція від польських компаній, ми приєднаємося до цієї коаліції", – зазначив глава уряду.

Окремо Дональд Туск поділився оцінкою перспектив завершення війни. На його думку, підстав розраховувати на швидке припинення бойових дій наразі немає. Він пояснив це незмінною позицією Кремля та небажанням російського керівництва йти на реальні компроміси.

Прем'єр Польщі вважає, що найближчими місяцями Росія, ймовірно, лише посилюватиме військовий тиск. За його прогнозом, ескалація може тривати щонайменше до зими, а шансів на швидке укладення перемир'я чи досягнення миру в короткостроковій перспективі майже немає через жорстку позицію Володимира Путіна.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може вдатися до нових агресивних дій після завершення виборчої кампанії, однак найбільш імовірний сценарій не обов'язково передбачає масштабний наступ на новому напрямку. Таку думку висловив політолог Тарас Загородній.



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