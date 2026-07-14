Польша отказывается финансировать помощь Украине:в оппозиции удивили новым заявлением

Лидер польской партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский публично дистанцировался от заявлений своего однопартийца, кандидата на должность премьер-министра Пшемыслава Чарнека, который предложил прекратить финансирование военной помощи и восстановления Украины со стороны Европейского Союза, сообщает "Европейская правда".

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Качиньский подчеркнул, что официальная позиция политической силы остается неизменной и предусматривает дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. По его словам, военная помощь Киеву отвечает не только интересам Украины, но непосредственно укрепляет безопасность самой Польши.

"Партия "Право и Справедливость" придерживается и всегда придерживалась позиции, что военная помощь, оказываемая Украине также ЕС, абсолютно необходима. Это ключевой вопрос с точки зрения польских государственных интересов и нашей безопасности", — заявил Качинский.

Он также сообщил, что высказывание Пшемыслава Чарнека в ближайшее время рассмотрит руководство партии, после чего будет дана официальная оценка его словам.

Скандал возник после того, как Чарнек заявил, что Варшава должна добиваться Европейского Союза прекращения любого финансирования вооружения Украины и ее послевоенного восстановления. По его мнению, такая поддержка не должна возобновляться, пока Киев, как он утверждает, не изменит подходов к исторической политике и не откажется от так называемой "идеологии бандеризма".

Резонансные заявления политика вызвали острую реакцию польского правительства. Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике позицию Чарнека, назвав предложение прекратить помощь Украине "убийственной политикой".

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