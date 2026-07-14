У польській опозиції шокували терміновою заявою про допомогу Україні: шокуючі подробиці

Лідер польської партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський публічно дистанціювався від заяв свого однопартійця, кандидата на посаду прем'єр-міністра Пшемислава Чарнека, який запропонував припинити фінансування військової допомоги та відбудови України з боку Європейського Союзу, повідомляє "Європейська правда".

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Качинський наголосив, що офіційна позиція політичної сили залишається незмінною і передбачає подальшу підтримку України у протистоянні російській агресії. За його словами, військова допомога Києву відповідає не лише інтересам України, а й безпосередньо зміцнює безпеку самої Польщі.

"Партія "Право і Справедливість" дотримується і завжди дотримувалася позиції, що військова допомога, яку надає Україні також ЄС, є абсолютно необхідною. Це ключове питання з точки зору польських державних інтересів та нашої безпеки", – заявив Качинський.

Він також повідомив, що висловлювання Пшемислава Чарнека найближчим часом розгляне керівництво партії, після чого буде надано офіційну оцінку його словам.

Скандал виник після того, як Чарнек заявив, що Варшава має домагатися від Європейського Союзу припинення будь-якого фінансування озброєння України та її післявоєнної відбудови. На його думку, така підтримка не повинна відновлюватися, доки Київ, як він стверджує, не змінить підходи до історичної політики та не відмовиться від так званої "ідеології бандеризму".

Резонансні заяви політика викликали гостру реакцію польського уряду. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував позицію Чарнека, назвавши пропозицію припинити допомогу Україні "вбивчою політикою".

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