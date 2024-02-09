Польша ответила на очередной псевдоисторический бред Путина

В Польше заявили, что привыкли к параноидальным высказываниям российского диктатора.

Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону. Фото из открытых источников

Российский диктатор Владимир Путин во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что поляки якобы спровоцировали начало Второй мировой войны.

На псевдоисторический бред Путина отреагировал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

"Мы привыкли к параноидальным обоснованиям вторжения России в Украину в 2022 году. Шокирует тот факт, что в этот раз это позволяет транслировать американский журналист", — написал глава польского МИД в соцсети.

Радослав Сикорский отметил, что это уже не первая попытка российского диктатора обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение назначить Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ, вероятно, вызовет негативную реакцию среди находящихся на фронте украинских военнослужащих, пишет издание The Washington Post. WP отмечает, что рядовые солдаты не очень любят Сырского, поскольку многие считают его командиром советского типа. Не менее резко о новом Главнокомандующем ВСУ высказались боевые офицеры.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают открывать милитаристские лагеря для подготовки детей к военным действиям. Гауляйтеры анонсировали создание клуба "Воин" на оккупированной территории Запорожской области. Клуб планируется открыть на базе детского оздоровительного лагеря "Искра". В клубе подростков будут обучать огневой и инженерной подготовке. Таким образом, украинских детей будут готовить к службе в армии РФ.

