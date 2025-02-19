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Польша ответила Трампу: пусть Путин у себя проведет выборы

Польша предложила России провести выборы

19 февраля 2025, 21:13
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Марьян Ощановский

Украина должна самостоятельно решать, проводить ли ей выборы во время войны. А если США и РФ настаивают на проведении выборов в Украине, пусть Владимир Путин проведет в России демократические выборы, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Польша ответила Трампу: пусть Путин у себя проведет выборы

Польша предлагает РФ провести выборы. Фото из открытых источников

Дипломат подчеркнул, что Украина, основываясь на нормах Конституции, сама должна решать, когда проводить выборы президента.

"Думаю, что это вопрос украинской Конституции. Но если Россия настаивает на том, что все стороны переговоров должны иметь демократический мандат, возможно, следует провести демократические выборы и в Украине, и в России", — сказал Радослав Сикорский.

На уточнение, какова позиция Польши относительно проведения выборов президента Украины до завершения войны, Сикорский ответил: "Это – внутренний вопрос Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская делегация, которая ездила в Саудовскую Аравию на первые с начала войны полноформатные переговоры с США, получила поручение от Владимира Путина проявлять "максимально доброжелательную и в чем-то даже комплиментарную настройку к своим американским визави и лично к президенту Дональду Трампу. "Делегации было поручено ехать не ругаться, а договариваться в известной степени", — сказал российский дипломат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Портал "Комментарии" сообщает, что американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну. "Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — грозит Трамп.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/02/19/7205397/
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