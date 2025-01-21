Польша планирует массовую депортацию своих граждан из США после заявлений Трампа

Польское правительство готовится к возможной депортации нелегальных иммигрантов из США после заявлений Дональда Трампа. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что правительство уже принимает меры по подготовке консульств и соответствующих служб к таким возможным действиям, сообщает RMF 24.

Дональд Туск. Фото: Reuters

По словам Туска, он обратился к министру иностранных дел с просьбой обеспечить готовность польских дипломатических учреждений в США к потенциальным последствиям решений нового президента США в отношении поляков, проживающих и работающих в Америке с разными статусами легальности.

Ситуация возникла на фоне заявлений Трампа о намерении осуществить массовые депортации мигрантов с 21 января, что было подтверждено сообщениями источников в США.

В своей предвыборной кампании Трамп обещал провести величайшую депортацию мигрантов в истории страны, основываясь на Акте о враждебных иностранцах 1798 года, что позволяет быстро и без затянутых юридических процессов депортировать нелегальных мигрантов. Трамп также пообещал усилить ограничения гуманитарного убежища, увеличить депортационные критерии и расширить сеть содержания мигрантов.

Главной целью депортации стали мигранты из Мексики и Центральной Америки, а также другие группы, получившие временный статус во время правления Джо Байдена. Однако внедрение таких мер может быть затруднено из-за необходимости значительных финансовых и человеческих ресурсов, а также из-за протеста со стороны штатов с демократическим руководством и организаций, защищающих права мигрантов.

Портал "Комментарии" писал, что уже действующей администрацией США, еще до инаугурации Трампа, к Израилю была применена жесткая аргументация – либо вы договариваетесь, либо наша помощь перестанет быть столь эффективной. В противном случае скажут, что мы не будем помогать вам, потому что это нам накладно и сложно.