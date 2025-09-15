logo

Польша подтвердила готовность сбивать российские ракеты над Украиной, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша подтвердила готовность сбивать российские ракеты над Украиной, но есть нюанс

Глава МИД Польши заявил, что технически Польша, как НАТО и ЕС, может сбивать российские ракеты и дроны над Украиной

15 сентября 2025, 07:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Западным партнерам стоит всерьез задуматься о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польша подтвердила готовность сбивать российские ракеты над Украиной, но есть нюанс

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Глава внешнеполитического ведомства Польши заявил об этом на фоне обсуждения вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

"Если вы спросите меня лично: нам следует подумать об этом. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, а только вместе со своими союзниками", — отметил Сикорский.

Также топ-дипломат Польши предложил создать скоординированный подход против российского теневого флота в Балтийском море.

"Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих кораблей в Балтийское море", — сказал министр.

Он подчеркнул, что, если бы хотя бы один из этих российских кораблей затонул в Балтийском море, это была бы "экологическая катастрофа невиданных масштабов".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал отказаться от термина "гарантии безопасности" для Украины, объяснив, что они не будут иметь практического значения из-за отсутствия готовности стран Запада воевать с Россией. В Польше призывают сосредоточиться на будущей помощи Украине.

Радослав Сикорский, выступая на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), напомнил, что Украина уже имела гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума, однако они оказались недейственными.




