Польша подтвердила готовность сбивать российские ракеты над Украиной, но есть нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Западным партнерам стоит всерьез задуматься о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
Глава внешнеполитического ведомства Польши заявил об этом на фоне обсуждения вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.
Также топ-дипломат Польши предложил создать скоординированный подход против российского теневого флота в Балтийском море.
Он подчеркнул, что, если бы хотя бы один из этих российских кораблей затонул в Балтийском море, это была бы "экологическая катастрофа невиданных масштабов".
Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал отказаться от термина "гарантии безопасности" для Украины, объяснив, что они не будут иметь практического значения из-за отсутствия готовности стран Запада воевать с Россией. В Польше призывают сосредоточиться на будущей помощи Украине.
Радослав Сикорский, выступая на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), напомнил, что Украина уже имела гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума, однако они оказались недейственными.