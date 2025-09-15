Польша подтвердила готовность сбивать российские ракеты над Украиной, но есть нюанс

Западным партнерам стоит всерьез задуматься о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Глава внешнеполитического ведомства Польши заявил об этом на фоне обсуждения вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

"Если вы спросите меня лично: нам следует подумать об этом. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, а только вместе со своими союзниками", — отметил Сикорский.

Также топ-дипломат Польши предложил создать скоординированный подход против российского теневого флота в Балтийском море.

"Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих кораблей в Балтийское море", — сказал министр.

Он подчеркнул, что, если бы хотя бы один из этих российских кораблей затонул в Балтийском море, это была бы "экологическая катастрофа невиданных масштабов".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал отказаться от термина "гарантии безопасности" для Украины, объяснив, что они не будут иметь практического значения из-за отсутствия готовности стран Запада воевать с Россией. В Польше призывают сосредоточиться на будущей помощи Украине.

Радослав Сикорский, выступая на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), напомнил, что Украина уже имела гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума, однако они оказались недейственными.



