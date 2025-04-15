Польша помогает не просто так: Туск раскрыл истинные намерения Варшавы по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на Европейском форуме новых идей (EFNI), заявил, что его страна стремится не только демонстрировать солидарность с Украиной, но и иметь экономическую выгоду от процесса ее восстановления. По его словам, участие в послевоенной реконструкции будет приносить прибыль многим странам, и Польша не собирается оставаться в стороне.

Дональд Туск. Фото: Reuters

"Польские компании и польское государство будут зарабатывать на восстановлении Украины. Это будет наш вклад в помощь, соединенную с защитой наших интересов. Мы будем не только поддерживать, но и получим из этого пользу", — подчеркнул Туск.

Он также отметил, что Польша уже стала символом поддержки Украины на международном уровне, однако добавил: такая поддержка не означает, что другие страны получат выгоду, тогда как Варшава останется с ничем.

"Помощь — да. Но мы не наивны. Мы хотим быть частью процесса не только морально, но и экономически", — подытожил польский премьер.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмигаль ранее заявил, что общая стоимость послевоенного восстановления Украины может составить 500 миллиардов евро. Он подчеркнул, что это станет масштабным европейским проектом, к которому смогут приобщиться компании со всего континента.

"Восстановление Украины — это возможность для инвестиций со стороны европейского бизнеса. По оценкам, она обойдется в пол триллиона евро. Такой проект может стать главным общим делом Европы на годы вперед", — отметил Шмигаль.

Портал "Комментарии" писал, что премьер Польши Дональд Туск призвал американского лидера Дональда Трампа к сотрудничеству на фоне планов Вашингтона ввести пошлину на товары из стран Евросоюза. Об этом глава польского правительства сообщил у себя в соцсети X.