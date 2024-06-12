Польша потеряла статус одной из самых бюджетных стран Европы

Польша, долгое время считавшаяся одной из наиболее доступных стран Европейского Союза, значительно повысила свои цены, оставив позади времена низкой стоимости жизни. За последние семь лет страна сократила разрыв в стоимости с такими странами как Германия, Франция и Италия, что отражено в свежем исследовании Евростата.

Польша уже не в тройке стран ЕС по самым низким ценам

На фоне этих изменений новые лидеры низких цен в ЕС теперь — Румыния, Болгария и Венгрия, которые подняли свой уровень доступности для международных туристов. В то же время Польша испытывает увеличение стоимости в разных категориях, особенно в гостиничном сервисе, ресторанах и на рынке недвижимости.

Средние цены в Польше теперь на 26% ниже немецких, но разрыв стремительно уменьшается. По сравнению, цены в Соединенном Королевстве и Дании в среднем на 40% и 54% выше, что демонстрирует смещение Польши в более "дорогие" регионы.

Польские потребители начинают ощущать это увеличение цен, особенно в контексте роста стоимости товаров и услуг. Это не только влияет на внутренний потребительский рынок, но и туристический поток в страну. Популярные туристические направления, такие как Испания и Греция, теперь лишь на 11% дороже Польши, что делает их привлекательными для польских путешественников.

Цены в Польше продолжают приближаться к среднему европейскому уровню, подчеркивая более широкий тренд в международной экономике — уменьшение расстояния между "дорогими" и "дешевыми" странами. Как отмечают аналитики, эта тенденция может открыть новые возможности для международной торговли, а также вызвать изменения в выборе туристических направлений.