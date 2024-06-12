Польша потеряла статус одной из самых бюджетных стран Европы

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Черновалова Кристина
Польша, долгое время считавшаяся одной из наиболее доступных стран Европейского Союза, значительно повысила свои цены, оставив позади времена низкой стоимости жизни. За последние семь лет страна сократила разрыв в стоимости с такими странами как Германия, Франция и Италия, что отражено в свежем исследовании Евростата.
Польша уже не в тройке стран ЕС по самым низким ценам
На фоне этих изменений новые лидеры низких цен в ЕС теперь — Румыния, Болгария и Венгрия, которые подняли свой уровень доступности для международных туристов. В то же время Польша испытывает увеличение стоимости в разных категориях, особенно в гостиничном сервисе, ресторанах и на рынке недвижимости.
Средние цены в Польше теперь на 26% ниже немецких, но разрыв стремительно уменьшается. По сравнению, цены в Соединенном Королевстве и Дании в среднем на 40% и 54% выше, что демонстрирует смещение Польши в более "дорогие" регионы.
Польские потребители начинают ощущать это увеличение цен, особенно в контексте роста стоимости товаров и услуг. Это не только влияет на внутренний потребительский рынок, но и туристический поток в страну. Популярные туристические направления, такие как Испания и Греция, теперь лишь на 11% дороже Польши, что делает их привлекательными для польских путешественников.
Цены в Польше продолжают приближаться к среднему европейскому уровню, подчеркивая более широкий тренд в международной экономике — уменьшение расстояния между "дорогими" и "дешевыми" странами. Как отмечают аналитики, эта тенденция может открыть новые возможности для международной торговли, а также вызвать изменения в выборе туристических направлений.
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