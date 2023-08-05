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Польша прокомментировала возможность закрытия границы с Беларусью

В МИД Польши заявили, что не хотели бы закрывать границу с Беларусью, но рассматривают любые шаги

сегодня, 16:30
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Кравцев Сергей
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Польша рассматривает все возможные шаги для своей защиты на фоне ухудшения ситуации с безопасностью из-за присутствия большого количества "вагнеровцев" в Беларуси, но на сегодняшний день решение о закрытии границы – это крайняя мера. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Польша прокомментировала возможность закрытия границы с Беларусью

Граница с Беларусью. Фото: из открытых источников

Замминистра отметил, что официальная Варшава пока что не рассматривает возможность закрытия границы с Беларусью и очень не хотела бы идти на такой шаг.                                                                   


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При этом в МИД подчеркнули, что никаких сомнений не будет относительно того, чтобы закрыть границу, если произойдет хотя бы одна попытка атаки на Польшу с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

"Мы очень четко заявляем, что мы не отступим... Мы ожидаем больше попыток нападений на нашу границу, возможно, больше попыток нарушения нашего воздушного пространства", – отметил Яблонский.

По его словам, Польша серьезно укрепляет границу с Беларусью и перебрасывает на это направления дополнительные войска. при этом дипломат отказался говорить, о каком количестве войск идет речь и где именно они будут расположены.                                       

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Источник: https://edition.cnn.com/
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