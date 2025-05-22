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Польша против Украины в НАТО: какие причины называет Варшава

В Польше выступили против вступления Украины в НАТО

22 мая 2025, 19:52
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Марьян Ощановский

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий согласился с требованиями лидера "Конфедерации" Славомира Менцена по недопущению Украины в НАТО.

Польша против Украины в НАТО: какие причины называет Варшава

Польша не поддержала Украину. Фото из открытых источников

Для получения поддержки во втором туре выборов Кароль Навроцкий согласился на условия Славомира Менцена и пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО.

"Сегодня вообще дискуссия о вступлении Украины в НАТО абсолютно беспредметна. Вступление Украины в НАТО привело бы к тому, что весь Североатлантический Альянс находился бы в состоянии войны с РФ", — сказал Кароль Навроцкий.

Комментируя пункт об отправке войск в Украину, король Навроцкий сказал, что отправит бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда русские войска каждую неделю продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазураш. "Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-либо боеспособного состояния, да и то не очень. Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", – заявил он.



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Источник: https://tvn24.pl/polska/karol-nawrocki-u-slawomira-mentzena-o-pogladach-na-temat-podatkow-gotowki-dostepu-do-broni-ukrainy-i-ue-st8474228
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