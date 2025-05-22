Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий согласился с требованиями лидера "Конфедерации" Славомира Менцена по недопущению Украины в НАТО.

Польша не поддержала Украину. Фото из открытых источников

Для получения поддержки во втором туре выборов Кароль Навроцкий согласился на условия Славомира Менцена и пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО.

"Сегодня вообще дискуссия о вступлении Украины в НАТО абсолютно беспредметна. Вступление Украины в НАТО привело бы к тому, что весь Североатлантический Альянс находился бы в состоянии войны с РФ", — сказал Кароль Навроцкий.

Комментируя пункт об отправке войск в Украину, король Навроцкий сказал, что отправит бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда русские войска каждую неделю продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазураш. "Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-либо боеспособного состояния, да и то не очень. Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", – заявил он.