Польша рассматривает поражение Украины в войне как возможность чужими руками убрать конкурента

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Ткачик Олеся
Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камиш не нашел ничего лучше, чем публично возмутиться использованием украинскими военными красно-черного флага на польских БТР "Росомаха" в составе ВСУ на фронте. Как отметил политолог, историк Роман Пономаренко, он сыграл на теме "исторической войны Польши с Украиной", еще больше поднял градус неприятия Украины в польском обществе, завоевав на том порцию дешевой популярности. При этом, говорит эксперт, его совсем не интересует, где эта польская техника используется, и какие задачи выполняет.
Польша и Украина
Пономаренко добавил, что в том числе эта техника сдерживает российские орды подальше от польской границы.
В этом контексте Пономаренко вспомнил, как Уинстон Черчилль, один из величайших антикоммунистов в истории, во Вторую мировую поставлял британскую военную технику в Советский Союз. И при этом не возмущался в "Таймсе", что на ней рисовали советскую коммунистическую символику. И никакой другой британский министр или генерал так же, потому что в отличие от нынешних политиков мыслили на перспективу и хорошо понимали, какую роль советская Красная армия играет в антигитлеровской коалиции и обороне Великобритании, говорит Пономаренко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Польше возмутились из-за флагов на польской военной технике, которую передали Украине.
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