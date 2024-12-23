Польша рассматривает поражение Украины в войне как возможность чужими руками убрать конкурента

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камиш не нашел ничего лучше, чем публично возмутиться использованием украинскими военными красно-черного флага на польских БТР "Росомаха" в составе ВСУ на фронте. Как отметил политолог, историк Роман Пономаренко, он сыграл на теме "исторической войны Польши с Украиной", еще больше поднял градус неприятия Украины в польском обществе, завоевав на том порцию дешевой популярности. При этом, говорит эксперт, его совсем не интересует, где эта польская техника используется, и какие задачи выполняет.

Польша и Украина

Пономаренко добавил, что в том числе эта техника сдерживает российские орды подальше от польской границы.

В этом контексте Пономаренко вспомнил, как Уинстон Черчилль, один из величайших антикоммунистов в истории, во Вторую мировую поставлял британскую военную технику в Советский Союз. И при этом не возмущался в "Таймсе", что на ней рисовали советскую коммунистическую символику. И никакой другой британский министр или генерал так же, потому что в отличие от нынешних политиков мыслили на перспективу и хорошо понимали, какую роль советская Красная армия играет в антигитлеровской коалиции и обороне Великобритании, говорит Пономаренко.

"Возвращаясь к польскому министру, не стоит говорить о недальновидности поляков – в своей истории они ее никогда не имели. В их парадигме все ясно и понятно: Польше нужна слабая Украина, куда можно будет сбывать польские товары, получать отсюда дешевую рабочую силу и навязывать свое мировоззренческое видение. Теоретическое украинское поражение в войне для них воспринимается не через тезис "Польша станет следующей жертвой России", а как возможность чужими руками убрать потенциального конкурента на роль регионального лидера", — подчеркнул Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Польше возмутились из-за флагов на польской военной технике, которую передали Украине.



