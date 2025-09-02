Польша решила показать, что готова к войне: что происходит

В Польше начались стратегические военные учения Iron Defender-25, которые стали самыми масштабными для страны в 2025 году. Об этом сообщает "RMF24".

Военные учения в Польше. Фото: из открытых источников

Согласно официальной информации Генштаба Вооруженных сил Польши, в маневрах принимают участие около 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, а также более 600 единиц военной техники различных типов.

Отмечается, что учения охватывают сухопутный, морской и воздушный компоненты и будут проходить на определенных полигонах в Варминско-Мазурском, Поморском и Подкарпатском воеводствах.

В Генштабе отмечают, что нынешние маневры предусматривают использование новых ударных и разведывательных платформ с учетом практического применения опыта, полученного во время войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" - учения перенесли вглубь Беларуси, чтобы "избежать обвинений в провокациях", заявил глава Генштаба страны. Военные, в частности, отработают планирование применения ядерного оружия без его фактического использования, пишет DW.

В Беларуси в воскресенье, 31 августа, стартовали учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". В маневрах принимают участие более 2000 военных из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

