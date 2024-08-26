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Польша сделала заявление о нарушении ее границ во время атаки РФ по Украине

Российский беспилотник мог залететь на территорию Польши во время массированной атаки России по Украине.

сегодня, 14:55
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Автор:
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Slava Kot

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Мацей Клиш заявил, что на территорию Польши со стороны Украины вошел воздушный объект. По его словам, это мог быть беспилотный летательный аппарат. Поиски объекта продолжаются.

Польша сделала заявление о нарушении ее границ во время атаки РФ по Украине

Генерал Мацей Клиш о нарушении границы Польши. Фото: PAP

Как сообщает издание RMF24, генерал Мацей Клиш на брифинге заявил, что во время массированной атаки России по Украине воздушный объект залетел на территорию Польши в 6:43 по местному времени. Он пролетел вблизи украинского города Червоноград, который уже несколько раз подвергался атакам России через расположенную там электростанцию.

"Вероятно, мы имеем дело с объектом, зашедшим на территорию Польши. Объект был радиолокационно подтвержден по меньшей мере тремя радиолокационными станциями", — сказал Клиш.

По словам польского генерала, объект был под "полным контролем и надзором".

"Объект исчез примерно через 25 км в Польше. Из-за погодных условий я не смог дать команду на борьбу. Объект исчез из радиолокационных систем", — сказал генерал и добавил, что объект, вероятно, был беспилотником.

Мацей Клиш считает, что объект может до сих пор находиться на территории Польши, поэтому начаты его поиски. Польский генерал также не исключает, что дрон мог покинуть воздушное пространство страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар России по Украине. По словам Зеленского, Путин "больное существо", которое не изменяет себе и атакует украинскую критическую гражданскую инфраструктуру.

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше отреагировали на массированную ракетную атаку России и подняли истребители в воздух.



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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-polskie-wojsko-obiekt-znad-ukrainy-wlecial-na-nasze-terytori,nId,7764114#crp_state=1
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