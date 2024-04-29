Польша сняла блокаду украинской границы, но есть нюанс

Польские протестующие сегодня разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. Вот только неприятный нюанс заключается в том, что на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Как передает портал "Комментарии", об этом отметили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Блокада границы. Фото из открытых источников

В свою очередь министр агрополитики Николай Сольский у себя в Telegram выразил слова благодарности польскому Министерству за конструктивную работу по разблокированию границы. Также министр отметил вклад отраслевых ассоциаций обеих стран.

"Переговоры, которые продолжались были нелегкими, но главное, что мы имеем результат", — высказался Николай Сольский.

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщили, что сегодня после 10:00 по киевскому времени польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска "Гребенное-Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях осуществляется в обычном режиме.

"В то же время, по имеющейся информации, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", — отметили в ГПСУ.

Отмечается, что в настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается, на выезд из Украины тяжеловозы движутся по Е-очереди.

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