Польша сняла блокаду украинской границы, но есть нюанс

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Кравцев Сергей
Польские протестующие сегодня разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. Вот только неприятный нюанс заключается в том, что на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Как передает портал "Комментарии", об этом отметили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Блокада границы. Фото из открытых источников
В свою очередь министр агрополитики Николай Сольский у себя в Telegram выразил слова благодарности польскому Министерству за конструктивную работу по разблокированию границы. Также министр отметил вклад отраслевых ассоциаций обеих стран.
В Западном региональном управлении Госпогранслужбы сообщили, что сегодня после 10:00 по киевскому времени польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска "Гребенное-Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях осуществляется в обычном режиме.
Отмечается, что в настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается, на выезд из Украины тяжеловозы движутся по Е-очереди.
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