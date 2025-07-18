Польша срочно обратилась к своим гражданам из-за угрозы РФ: важное заявление

Польша призывает своих граждан воздержаться от поездок в Россию из-за продолжающейся войны в Украине и признания Москвой Польши недружественным государством. Об этом 18 июля сообщило Министерство иностранных дел Польши в соцсети Х. В ведомстве подчеркнули, что из-за сокращения консульского персонала Польши в России возможности предоставления консульской помощи гражданам значительно ограничены.

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Война России против Украины и решение Кремля обозначить Польшу как недружественную страну влияют на безопасность и комфорт польских граждан во время поездок в РФ. Россия отмечает разрешение на работу генерального консульства Польши в Калининграде, которое прекратит деятельность с 29 августа.

Кроме того, 16 июля российские беспилотники атаковали польский завод Barlinek Group в Виннице, специализирующийся на производстве половых покрытий. В результате обстрела пострадали работники предприятия. Этот инцидент привел к тому, что польская сторона вызвала представителя российского посольства для официального разговора

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 16 июля Министерство иностранных дел Польши вызвало представителя посольства Российской Федерации из-за ракетного и беспилотного удара по заводу польской компании Barlinek, расположенному в Виннице. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши. Завод, специализирующийся на изготовлении напольных покрытий и являющийся исключительно гражданским предприятием польской собственности, получил серьезные повреждения при атаке российских военных.

"Нападение на завод компании 'Barlinek' в Виннице, которое является польской собственностью и занимается исключительно гражданским производством, является нарушением международного права", — отметили в ведомстве.