Польша строит ограждение на границе с Россией

Вице-премьер-министр и глава Министерства обороны Мариуш Блащак на пресс-конференции 2 ноября заявил, что в Калининград начало увеличиваться количество рейсов с Ближнего Востока и стран Африки. Поэтому правительство Польши решило усилить меры безопасности на границе с Россией.



Стіна на кордоні. Фото з відкритих джерел

Под мерами безопасности Мариуш Блащак имел в виду строительство ограды. Высота конструкции будет составлять около 2,5 метра, а также будет иметь три ряда колючей проволоки для защиты польской границы.

Я решил принять меры, которые усилят безопасность на границе с Калининградской областью. Мы начнем строительство временного ограждения, которое усилит охрану границы – заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Министерство обороны Польши отметило, что страна будет привлекать необходимое количество военных для такого проекта, кроме того, добавил, что сроков строительства нет, но оно будет непродолжительным.

Таким образом, Польша планирует обезопасить себя от массовой миграции со стороны Калининградской области. Подобные проекты Польша делает не в первый раз, ведь президент Беларуси создал миграционный кризис на границе обоих государств. Спецслужбы Лукашенко доставляли людей с Ближнего Востока и переправляли в Польшу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что самолет из Африки прилетел в Польшу и, возможно, привез вооружение для Украины. По предварительной информации, это советское вооружение, которое находилось в странах Африки.

Также "Комментарии" писали о белорусском президенте, который готовит свое общество к активной войне с Украиной. Об этом сообщает главная белорусская оппозиционерка.

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