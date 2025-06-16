Польша точно доставит Украине серьезные неприятности: названа весомая причина

В Польше формируется новая политическая реальность, которая может оказать существенное влияние на ее отношения с Украиной, заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. Он отметил, что страна входит в период сосуществования правительства Дональда Туска и новоизбранного президента Кароля Навроцкого, представляющего оппозиционную националистическую партию "Право и справедливость".

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Горбач подчеркнул, что нынешнее правительство удерживает стабильность, поэтому досрочные выборы вряд ли состоятся. В течение как минимум двух лет Польша будет функционировать в условиях дуализма власти, который может повлечь за собой трение в вопросах внешней политики — в частности, в отношении Украины.

У президента есть ограниченные полномочия, однако исторически именно он отвечал за украинское направление. В ходе кампании Навроцкий делал противоречивые заявления, которые теперь могут стать источником политического напряжения. В то же время правительство Туска стремится к более активному участию в формировании двусторонних отношений.

Горбач подчеркнул, что украинско-польское сотрудничество остается критически важным на фоне угроз с Востока. Потому правительство Польши не может перекладывать ответственность исключительно на президента.

Особое внимание эксперт обратил на рост правоконсервативной риторики. Даже проевропейские силы в Польше изменяют тональность, адаптируясь к электоральному запросу — в частности, по историческим темам, таким как Волынская трагедия. Этот нарратив все больше доминирует в обществе, даже среди либеральных партий.

Несмотря на это, стратегические интересы Польши — безопасность, евроинтеграция Украины и поддержка в ЕС остаются неизменными, и их будут придерживаться как правительство, так и президент.

Как уже писали "Комментарии", действующий президент Польши Анджей Дуда накануне вечером провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким, одной из тем которой стал вопрос членства Украины в НАТО. Об этом в эфире RMF FM рассказала глава канцелярии Дуды Малгожата Папроцкая.