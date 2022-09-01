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Польша требует репарации у Германии за Вторую мировую войну

Польша хочет получить компенсацию от Германии за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны

сегодня, 20:20
Автор:

Slava Kot
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Правящая партия Польши "Право и справедливость" несколько раз обращала внимание на то, что Германия недоплатила ей репарации за Вторую мировую войну, но дело не доходило до официальных заявлений, прозвучавших 1 сентября в отчете партии. Польская сторона оценивает свои потери в войне в 1,32 триллиона долларов. Об этом пишет Reuters.

Польша требует репарации у Германии за Вторую мировую войну

Польша требует репарации у Германии за Вторую мировую войну. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Германия является крупнейшим партнером Польши в ЕС и НАТО, польская сторона все равно требует компенсации. Новая оценка репараций больше на 850 млн долларов, чем то, что уже выплатила Германия к 1953 году. В 1953 году Польша отказалась от репараций под давлением СССР, желавшего освободить часть Восточной Германии от обязательств. К тому времени эта территория была сателлитом Советского Союза.

В своей позиции о выплате польский лидер Ярослав Качиньский и его партия "Право и справедливость" давят на Германию из-за своих граждан в Берлине. Особенно давление поднялось с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Поляки в Берлине критикуют немецкое правительство из-за зависимости от российского газа, а также медленной и незначительной помощи Украине в войне с РФ.

Другой лидер польского мнения оппозиционер Дональд Туск назвал такие заявления Качиньского политическими играми.

Речь идет о внутриполитической кампании по возобновлению поддержки правящей партии, – сказал Туск.

Политики в Германии также были удивлены заявлениями Польского лидера и ответили коротко и сдержанно.

Позиция немецкого правительства не изменилась, вопрос репараций закрыт, — ответил представитель министерства иностранных дел Германии.

В четверг были проведены опросы польской компании IBRiS, которые показали, что мнения поляков разделились. 51,1% поддерживает новые репарации от Германии, 41,5% не видят в этом потребностей, а остальные не определились в вопросе.

Ранее "Комментарии" писали о новом пакете пособий США для Украины.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/poland-officially-demand-ww2-reparations-germany-says-ruling-party-boss-2022-09-01/
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