Польша уже готовится вызывать граждан на ВЛК: что происходит

Польша планирует разослать 235 тысяч повесток для прохождения военно-врачебной комиссии. Кроме мужчин призывного возраста, будут вызывать женщин и граждан старше 50 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое польское издание "Wyborcza".

Армия Польши. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что, начиная с января следующего года, около 235 000 поляков получат повестки об обязательной явке для прохождения военно-врачебной комиссии. Цель состоит в определении физической и психической пригодности граждан к военной службе.

Получателями повесток будут мужчины и отдельная группа женщин старше 19 лет. После обращения в районную медицинскую комиссию эти лица пройдут осмотр и собеседование с военным представителем.

Данные участников затем будут внесены в военный учет. Каждый призывник получит звание рядового, но не военного билета. Он будет выдаваться только добровольцам, желающим вступить в армию. Добровольцев, которые не готовы начать военную службу, перейдут в так называемый пассивный резерв.

Польское министерство обороны определило возрастные группы и лиц, которые должны предстать перед комиссиями в течение следующего календарного года. Это будут: 19-летние мужчины; мужчины 20-24 лет, которые еще не проходили военно-врачебную комиссию и не имеют категории пригодности к действительной военной службы; лица, признанные в 2024-2025 годах ограниченно пригодными к военной службе (категории годности от B6 до B24), если срок нетрудоспособности истекает до 2026 года. Повторный вызов этой категории лиц на военную квалификацию и прохождение ими медицинских осмотров позволит вынести окончательное решение об их отнесении к категории годности

Соответствующие сообщения также получат женщины возрастов, указанных в Законе об обороне Отечества, и те, кто имеет необходимую для военной службы профессию, и тех, кто получает образование в этих отраслях.

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