Польша закрывает границы с Белоруссией: что стало причиной

Агрессивные российско-белорусские учения "Запад-2025" начнутся в пятницу. В этой ситуации Польша закроет границы с Беларусью, включая железнодорожные переправы, в ночь с четверга на пятницу, объявил премьер-министр Дональд Туск, передает RMF 24.

В пятницу начнутся очень агрессивные российско-белорусские маневры. Польские военные и союзные силы ответят, заявил премьер-министр Дональд Туск.

Перед заседанием правительства премьер-министр добавил, что были другие провокации со стороны России и Беларуси – внутри и снаружи страны.

"Поэтому, по соображениям государственной безопасности, в связи с учениями Запад, мы закроем границы с Беларусью, включая железнодорожные переезды, в четверг в полночь, с четверга на пятницу", – сказал глава правительства.

" Война в Украине началась с учений "Запад". Сначала были учения, сначала наращивание войск, подготовка. Многие, вероятно, тогда не верили, что учения закончатся иначе (началом полномасштабной войны – прим. ред.). Я думаю, что это самое украинское государство верило. Нам нужно быть отзывчивыми к таким действиям. Польша следит за ситуацией и находится в полной боевой готовности", – заявил на прошлой неделе вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы должны быть готовы к возможным провокациям, саботажу и потенциальной агрессии, которые могут быть связаны с учениями Запад со стороны Российской Федерации и Беларуси. Ни одна из наших учений никогда не заканчивалась актом агрессии, но такие ситуации случались во время "Запада". Поэтому нами руководит глубокое недоверие", – подчеркнул начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

Крупнейшие российско-белорусские военные учения года, "Запад-2025", состоятся с 12 по 16 сентября. Согласно объявлениям, в учениях примут участие тысячи солдат и современная военная техника.

Маневры Запада годами вызывают интерес и беспокойство среди соседних стран, особенно в контексте напряженности на восточном фланге НАТО.

