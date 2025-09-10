Польша готовит активацию статьи 4 НАТО после атаки России: что это значит

Польша готовится официально обратиться в Североатлантический альянс для активации статьи 4 НАТО после массированной атаки российских беспилотников, которые в ночь на 10 сентября неоднократно нарушали ее воздушное пространство страны.

Польша хочет активировать статью 4 НАТО. Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после консультаций с президентом Каролем Навроцким было принято решение обратиться в НАТО для активации статьи 4.

"Консультации союзников приобрели форму официального запроса на активацию статьи 4 Североатлантического договора. Статья 4 – это лишь прелюдия к более глубокому сотрудничеству, и слов недостаточно. Мы будем ожидать значительно большей поддержки во время консультаций. Это не наша война, это не просто война за украинцев, это война, противостояние, которое Россия объявила всему свободному миру", – сказал Туск.

Польский лидер предупредил, что последние нарушения воздушного пространства следует рассматривать в контексте масштабных военных учений России и Беларуси, которые стартуют в ближайшие дни. По словам Туска, перспектива большого военного конфликта "ближе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны".

Президент Кароль Навроцкий подтвердил, что вопрос активации статьи 4 НАТО обсуждался на экстренном совещании Бюро национальной безопасности.

"В ходе этой встречи мы обсудили возможность применения статьи 4 Североатлантического договора. В этой дискуссии также поднимался вопрос о необходимости усиления противодроновой обороны Польши. Я получил доклад от генерала Кукулы, который сказал, что в течение 48 часов у польской армии будет полный анализ произошедшего", — заявил Навроцкий.

Что означает статья 4 НАТО

Статья 4 Североатлантического договора определяет, что любая страна-член может созвать консультации союзников, если считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой. Это положение не означает автоматического применения коллективной обороны по статье 5, однако открывает путь к координации действий и усилению поддержки со стороны Североатлантического союза.

Зеленский утром сообщил, что по меньшей мере восемь российских дронов залетели на территорию Польши. Польские СМИ сообщают о 19 аппаратах, в то время как независимые OSINT-аналитики насчитали более 20 беспилотников РФ в Польше.

