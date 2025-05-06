Польские перевозчики объявили о новых перекрытиях границ с Украиной: где будут проблемы с движением

Польские перевозчики объявили о намерениях перекрыть границу у "Дорогуск-Ягодин", который считается одним из ключевых пунктов пропуска между Украиной и Польшей. Причиной акций протеста со стороны поляков стала отмена разрешений украинским перевозчикам.

Акции протеста на польско-украинской границе. Фото из открытых источников

5 мая Комитет защиты перевозчиков Польши опубликовал заявление по акциям протеста на польско-украинской границе. Польские перевозчики требуют возвращения системы разрешений на пересечение границы для украинских водителей, отмененной после начала полномасштабной войны.

"Сегодня мы зарегистрировали акцию протеста на крупнейшей границе с Украиной – Дорогуск. Разочарованы отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков", – говорится в заявлении.

Несмотря на заявление, в Комитете перевозчиков не сообщили, когда начнется протест и как долго он продлится. Однако польские перевозчики обещают "держать в курсе событий в соответствии с развитием ситуации".

Как предупреждает Государственная пограничная служба Украины, кроме возможных акций протеста со стороны поляков, с 8 мая и по середину июня на пункте пропуска "Краковец-Корчевая" польская сторона будет проводить дорожные работы по укладке нового асфальта. Это приведет к частичному перекрытию движения и уменьшению пропускной способности. Кроме того, ремонтные работы продолжаются и на украинской стороне в пункте "Шегини-Медика".

В связи с этим пограничники рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и по возможности выбирать менее загруженные пункты пересечения: "Рава-Руська", "Смельница", "Грушев", "Нижанковичи" или "Угринов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что будут делать поляки, если начнется война.