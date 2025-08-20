Польские военные исследовали обломки после падения НЛО: первые выводы

20 августа примерно в 100 километрах от границы с Украиной в Польше на кукурузное поле упал неопознанный летающий объект (НЛО), который сразу же взорвался. На место падения прибыли правоохранители, пожарные, а затем и военные, которые сделали первое заявление о неизвестном объекте.

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши Томаш Пьотровский. Фото: Петр Новак / PAP

Утром представители Оперативного командования Вооруженных сил Польши обнародовали первый комментарий по поводу падения неизвестного объекта. По их словам, он не мог прилететь со стороны Украины или Белоруссии.

"Об информации об обнаружении остатков объекта в Луковском районе, сообщаем, что после предварительного анализа записей радиолокационной системы, минувшей ночью не было зафиксировано ни одного нарушения воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси", — сообщили в военные.

Они также дали предварительную оценку происхождению обломков после падения неопознанного летающего объекта в Польше. Как оказалось, остатками НЛО может быть старый двигатель и винт.

"Информация об обнаружении объекта, который, по предварительным оценкам, может быть частью старого двигателя и винта, была передана в Центр воздушных операций — Командование воздушного компонента", — сообщили в Оперативном командовании.

На месте инцидента продолжают работать службы, включая военную полицию. Проводится подробный анализ найденных частей. К операции привлечены наземные и воздушные поисково-спасательные группы, чтобы проверить территорию и исключить другие риски.

Инцидент с падением НЛО в Польше произошел около 2 часов ночи в селе Осины Люблинского воеводства. Свидетели сообщали о сильном грохоте и яркой вспышке в небе. В ряде соседних домов выбило стекла, а на поле обнаружили разбросанные обгоревшие металлические и пластиковые обломки. Также в сеть попало видео падение неизвестного объекта, которое зафиксировало яркую вспышку в небе и звук взрыва.

