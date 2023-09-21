Польский депутат выставил Украине огромный счет за помощь в войне

Польский депутат от партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак отреагировал на зерновой кризис между Украиной и Польшей, в частности, на иск Украины в ВТО. Босак пришел под украинское посольство в Польше и выставил счет на 101 млрд. злотых (около 860 млрд. гривен). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kresy.

Кшиштоф Босак выставил счет в Украине. Фото из открытых источников

Кшиштоф Босак утверждает, что украинские власти неблагодарны Польше, кроме того, еще и подают иск в ВТО на запрет украинского зерна.

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"Власть в Киеве абсолютно неблагодарна. Они верят, что могут относиться к Польше дерзко и требовательно, что они могут не принимать во внимание очень скромно и робко артикулированные интересы польского государства", — сказал перед украинским посольством Босак.

Депутат подчеркнул, что Польша по отношению к ВВП страны среди лидеров по помощи для Украины. А Украина, таким образом, останется без значительной поддержки от соседней страны.

"Киев стреляет себе в ногу этими дерзкими, воинственными заявлениями о введении ответных санкций", — говорит Босак.

Ссылаясь на данные Института Киля, который считает помощь Украине, Босак выставил Украине счет от Польши. В счет включена военная, гуманитарная, финансовая и частная помощь. Таким образом, общая сумма счета составила 101 млрд злотых. Босак подчеркнул, что здесь не учтены средства от международных организаций для Украины, в которые входит Польша, например ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Польшу.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Польши Матеуше Моравецком, который сделал резкое предупреждение для Украины.