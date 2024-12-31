Польский дипломат заверил, что поддержка украинских беженцев продолжится

Ряд польских СМИ опубликовал результаты соцопроса, которые засвидетельствовали якобы значительное ухудшение отношения к беженцам из Украины среди поляков. Как передает портал "Комментарии", временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью изданию "Зеркало недели" заявил, что подобные опросы не являются глубокими исследованиями и их нельзя воспринимать как какие-то научные, но согласился, что определенная усталость все же есть.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"В разговорах с моими руководителями, то есть министрами, высокими чиновниками, я чувствую 100 процентов поддержки Украины. Не 30, не 50, а абсолютно 100 процентов поддержки Украины в ее стремлениях. Конечно, в стране, которая принимает беженцев, может наступать определенная усталость, это нормально. В странах, которые принимали афганских, сирийских беженцев, такая усталость тоже наступала – это абсолютно естественный процесс", – пояснил дипломат.

При этом Петр Лукасевич отметил, что поляки помогают украинцам и Украине. Он добавил, что граждане его страны "это делают из благородства, из человечности".

Диплома отметил, что у него перед глазами до сих пор стоит картина, как польские мамы привозили детские коляски и передавали их украинским женщинам для их детей.

Лукасевич не стал отрицать, что определенная усталость есть. Но в то же время есть понимание, что Польша может быть следующей.

"Ведь мы расположены рядом и можем стать следующим пострадавшим от агрессии", – констатировал дипломат.

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