Польский дипломат заверил, что поддержка украинских беженцев продолжится

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Кравцев Сергей
Ряд польских СМИ опубликовал результаты соцопроса, которые засвидетельствовали якобы значительное ухудшение отношения к беженцам из Украины среди поляков. Как передает портал "Комментарии", временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью изданию "Зеркало недели" заявил, что подобные опросы не являются глубокими исследованиями и их нельзя воспринимать как какие-то научные, но согласился, что определенная усталость все же есть.
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
При этом Петр Лукасевич отметил, что поляки помогают украинцам и Украине. Он добавил, что граждане его страны "это делают из благородства, из человечности".
Диплома отметил, что у него перед глазами до сих пор стоит картина, как польские мамы привозили детские коляски и передавали их украинским женщинам для их детей.
Лукасевич не стал отрицать, что определенная усталость есть. Но в то же время есть понимание, что Польша может быть следующей.
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