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Польский министр обратился к российской делегации в ОБСЕ

С 4 по 5 декабря на Мальте проходило 31-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

6 декабря 2024, 23:10
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Лиля Воробьева

Представителей Российской Федерации не должно быть на заседаниях Совета министров ОБСЕ, ведь страна-агрессор избрала путь агрессивной, репрессивной клептократии, разрушая не только Украину, но и свое будущее.

Польский министр обратился к российской делегации в ОБСЕ

Радослав Сикорский (фото из открытых источников)

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, выступая на заседании Совета министров ОБСЕ, сообщает РБК-Украина.

По словам Сикорского, современная Россия пренебрегает международными границами и правами человека. В стране отсутствуют независимые медиа, честные выборы, а количество политических заключенных превышает показатели советской эпохи во времена Леонида Брежнева.

Министр напомнил, что после распада Советского Союза, Запад призвал Россию трансформироваться в демократическое государство. Однако, по мнению Сикорского, это не удалось, поскольку "выход за пределы своей политической культуры оказался слишком сложным для России". Как отметил министр, российские руководители выбрали путь клептократического правления, сопровождающегося агрессией и репрессиями.

"Мой месседж в российскую делегацию таков: мы не ведемся на вашу ложь. Мы понимаем, что вы делаете — вы хотите восстановить российскую империю. Но мы вам этого не позволим. Мы будем противодействовать вам на каждом шагу. Вы разрушаете Украину, но в то же время уничтожайте и будущее своей страны. Пока вы не прекратите эту жестокую войну, вам не место в ОБСЕ", — заявил Сикорский.

В то же время, Польша выступила с инициативой приостановить членство России в ОБСЕ. Однако это предложение не нашло поддержки у Мальтийского председательства в Организации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Радослав Сикорский объяснил, когда закончится война в Украине



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Источник: https://x.com/MSZ_RP/status/1865063362641465472
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