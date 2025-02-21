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Польский министр привез для Трампа русское оружие (ВИДЕО)

Радослав Сикорский решил показать американцам «символ гибели тысяч невинных людей»

сегодня, 22:35
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Лиля Воробьева

Польский министр привез для Трампа русское оружие (ВИДЕО)

Радослав Сикорский (фото из открытых источников)

Глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский привез на конференцию консерваторов Conservative Political Action Conference в США сбитый российский ударный дрон типа "Шахед". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление политика.

Сикорский обнародовал видеоролик, в котором отметил, что дрон был сбит украинцами, а затем был вывезен в Польшу.

Дипломат также отметил, что завтра, 22 февраля, на конференции может выступить президент США Дональд Трамп.

"Конференция консервативного политического действия в Вашингтоне – одно из самых влиятельных политических событий в мире. В этом году участники могут наблюдать за символом гибели тысяч невинных людей, сбитым украинцами и переданным Польшей: иранским беспилотником "Шахед", – написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша ответила Трампу. Украина должна самостоятельно решать, проводить ли ей выборы во время войны. А если США и РФ настаивают на проведении выборов в Украине, пусть Владимир Путин проведет в России демократические выборы, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Дипломат подчеркнул, что Украина, основываясь на нормах Конституции, сама должна решать, когда проводить выборы президента.

"Думаю, что это вопрос украинской Конституции. Но если Россия настаивает на том, что все стороны переговоров должны иметь демократический мандат, возможно, следует провести демократические выборы и в Украине, и в России", — сказал Радослав Сикорский.

На уточнение, какова позиция Польши относительно проведения выборов президента Украины до завершения войны, Сикорский ответил: "Это – внутренний вопрос Украины".



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