Польский «Святой Николай» отправил в Украину грузовики с подарками для солдат

Сегодня, 6 декабря, когда польские граждане отмечают День Святого Николая, из Люблина направилось несколько грузовиков с гуманитарной помощью для военнослужащих, защищающих родную землю на передовой. Известно, что польский "Св. Николай" довольно практично подошел к выбору подарка для украинских солдат – на фронт отправились порядка пяти тысяч пар обуви. Об этом сообщает интернет-издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

СМИ пишут, что инициатором акции по предоставлению помощи украинцам, стал Сенат Республики Польша. Ответственность за транспортировку "подарков" взял на себя "Круглый стол польских предпринимателей".

"Гуманитарная помощь – это наш скромный вклад в выживание героического украинского народа", — говорит маршал Томаш Гродский.

По имеющимся данным, идея приобрести пять тысяч пар зимней качественной обуви, родилась у заместителя маршала – Михала Каминского, который не так давно ездил в Украину. Там польский чиновник посещал раненых солдат в госпитале.

"Я был тронут и растроган тем, что увидел в больнице. Эта картина произвела на меня огромное впечатление. Я спросил у раненых парней, чем мы могли бы помочь им, на что получил почти единогласный ответ – все солдаты просили теплой зимней одежды, ведь на тот момент в Украине уже начало холодать. Когда я вернулся в Люблин, то сразу же передал маршалу просьбу украинских героев", — говорит Каминский.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Польше некоторые родители сильно обеспокоены тем, что с их детьми в школах с каждым днем учиться все больше украинских детей. Поляки готовы продолжить активно помогать беженцам, однако вопрос образования, по их мнению, должен решаться правительством более рационально, нежели сейчас.

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