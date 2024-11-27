Польском пенсионерам повышают пенсию: во сколько раз минимальная будет выше, чем в Украине

Правительство Польши утвердило размер повышения пенсий для всех категорий пенсионеров на 5,82% (вместо ожидаемых 5,5%), которые начнут начислять с марта 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Wprost".

Пенсионеры. Фото из открытых источников

В материале говорится, что повышение пенсий необходимо, чтобы помочь людям справиться с растущей стоимостью жизни, объясняют в Министерстве финансов.

Таким образом минимальная пенсия в Польше вырастет с текущих 1780,96 злотых брутто в месяц (1620,67 злотых нетто, т.е. сколько пенсионеры получают на руки) до 1884,61 злотых брутто (1715 злотых нетто).

Для сравнения, в перерасчете по текущему курсу в гривны, польский пенсионер будет получать минимальную пенсию эквивалентную 17 441 грн.

В Украине размер минимальной пенсии составляет 3370 грн в месяц для людей с достаточным количеством лет стажа и 2725 грн – с недостаточным стажем.

Как уточняют авторы материала, не все пожилые люди удовлетворены размером будущего повышения пенсий. Многие из них говорят, что дополнительных средств может оказаться недостаточно из-за роста цен на продукты питания и энергоносители.

Кабмин определит окончательную ставку индексации пенсий в феврале 2025 года после анализа экономической и инфляционной ситуации.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцам сложнее выходить на пенсию, а количество граждан, которые смогут выйти на пенсию в 60 лет будет сокращаться. Об этом рассказала научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко в эфире "Киев24", сообщает портал "Комментарии".

По ее словам, в Украине будет увеличиваться количество страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию. К тому же ухудшили ситуацию годы войны – почти три года полномасштабной вооруженной агрессии РФ помешали людям вести нормальный образ жизни и трудовую активность.



