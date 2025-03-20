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Полякам приказали сделать запасы для автономного потребления: что происходит

В Польше активно разрабатывается кризисное руководство, которое будет создано в тесном сотрудничестве с Министерством обороны и правительственным центром безопасности.

сегодня, 19:30
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Клименко Елена

Министерство внутренних дел и администрации Польши обратилось к гражданам с просьбой подготовиться к возможным кризисным ситуациям, создав запасы для автономной выживаемости на три дня. Это предполагает наличие всего необходимого для обеспечения себя в случае чрезвычайных обстоятельств, когда помощь государственных органов может быть недоступна. Об этом пишет Rynek Zdrowia.

Полякам приказали сделать запасы для автономного потребления: что происходит

Фото: из открытых источников

Заместитель министра внутренних дел Веслав Лесникевич отметил важность подготовки.

"Будем готовы обеспечить себя на минимум три дня без внешней помощи", — отметил он.

По словам чиновника, у каждого польского гражданина должен быть набор, в который входят: достаточное количество воды, медикаменты, средства гигиены и санитарии, продукты питания, а также приборы для освещения без подключения к электрической сети, заряженные павербанки и транзисторный радиоприемник для получения важной информации.

Лесникевич подчеркнул, что гражданская оборона — это не только ожидание помощи от государственных служб, но и личная ответственность каждого за свою безопасность и безопасность близких.

Кроме того, он сообщил, что в Польше активно разрабатывается кризисное руководство, которое будет создано в тесном сотрудничестве с Министерством обороны и правительственным центром безопасности, чтобы обеспечить четкие инструкции для граждан в чрезвычайных ситуациях.

Ранее также стало известно, что Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией по поводу идеи президента Эммануэля Макрона о создании "ядерного зонта" для обеспечения безопасности Европы.

Портал "Комментарии" писал, что Варшава готова стать частью международной "коалиции добровольцев", однако польские солдаты не будут участвовать в боевых действиях в Украине. Об этом заявили представители Министерства обороны Польши во время встречи с украинскими чиновниками. Правительство Дональда Туска отмечает стратегическую поддержку Киева, но в то же время фокусируется на собственной безопасности из-за угрозы со стороны РФ и Беларуси.



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Источник: https://www.rynekzdrowia.pl/Polska-i-swiat/7-rzeczy-zawsze-trzeba-miec-w-domu-MSWiA-przygotowanie-na-3-doby-przetrwania-bez-pomocy-panstwa,269519,15.html
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