Поляки набросились на Украину с обвинениями после атаки дронами, но есть нюанс

Бывший посол Украины в Польше, эксминистр иностранных дел Андрей Дещица прокомментировал ситуацию с информационной волной в польских СМИ по поводу атаки российских дронов на территорию Польши.

Фото: из открытых источников

По его словам, одно из польских изданий, проанализировав комментарии в соцсетях, заключило, что 38% поляков якобы обвиняют Украину в обстреле. Однако, как отмечает дипломат, есть сомнения в достоверности этих данных, ведь соцсети — не репрезентативный источник, а также поле для манипуляций.

"В Польше активно пытается действовать российская пропаганда. Некоторые поляки действительно могут озвучивать абсурдные обвинения в адрес Украины – но это результат информационного влияния", – отметил Дещица в комментарии для 24 Канала.

По словам дипломата, в Польше есть отдельные политики и эксперты, которые симпатизируют России или распространяют нарративы, что война вредит национальным интересам Польши. В то же время, они игнорируют тот факт, что агрессором является именно Россия, и именно она создала угрозу безопасности региона.

"Такие голоса будут время от времени появляться. Но важно, чтобы они не влияли на принятие решений — особенно в вопросах безопасности и обороны", — подчеркнул Дещица.

Он также обратил внимание на роль крайних правых сил в Польше, активно продвигающих антиукраинские темы, особенно во время избирательных кампаний. В частности, антиукраинская истерия усилилась в Польше именно во время президентской гонки, и, по словам дипломата, эту деструктивную тенденцию нужно остановить.

