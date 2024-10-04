Поляки напомнили о своем ультиматуме: членства Украины в ЕС не будет

Поляки будут блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока не решат вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет "Wirtualna Polska".

Польша. Фото: из открытых источников

Министр отреагировал на недавнее заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что на языке ультиматумов не стоит разговаривать с Украиной, а нужно выстраивать нормальный диалог. Владислав Косиняк-Камыш отметил, что он не разделяет подхода президента и свою позицию пересматривать не собирается. Политик подчеркнул, Украина не вступит в Европейский Союз, если она не решит вопрос Волыни.

Глава Минобороны подчеркнул, что вопрос военной помощи Украине – это вопрос как гуманности, так и нашей безопасности, но экономические или исторические вопросы должны быть выяснены.

Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул: даже, если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его Польская крестьянская партия, которая входит в правительственную коалицию, выступит против, если не будет проведена эксгумация и не будет почтена память жертв.

По его словам, вступление в ЕС – это действие для развития, для повышения уровня функционирования как государства, и для этого нужно выполнить "определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, к истории".

"История не для историков, как сказал министр Кулеба, это худшая формулировка, которую можно использовать", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Комментируя слова Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина", министр сказал, что он с ним принципиально не согласен.

"Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?", – задается вопросом Косиняк-Камыш.

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