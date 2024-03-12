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Поляки рассказали, как они относятся к украинцам. Результаты опроса

Поляки рассказали, как они относятся к представителям разных наций. Опрос на этот счет провел Центр исследования общественного мнения, сообщает РАР. Так, известно, что наиболее дружелюбно поляки относятся к американцам

сегодня, 12:22 comments1233
Автор:
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Ткачик Олеся
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По данным опроса, проведенного в течение 11-21 января, наиболее благосклонно жители Польши относятся к американцам. Так, 65% респондентов ответили, что именно к ним они испытывают приязнь.

Поляки рассказали, как они относятся к украинцам. Результаты опроса

Польша и Украина

Кроме того, 61% поляков ответили, что испытывают симпатию к жителям Чехии. На третьем месте по уровню симпатий с 60% оказались словаки.

Также поляки симпатизируют англичанам и литовцам. Симпатию по отношению к ним испытывают 55% и 51% респондентов соответственно.

Другие нации, фигурировавшие в опросе, набрали менее 50% благосклонности. В частности, только 40% поляков сказали, что они благосклонно относятся к украинцам, 26% сказали, что им безразлично, а 30% заявили, что испытывают неприязнь по отношению к украинцам. Кроме того, 4% респондентов не смогли определиться со своим отношением.

При этом известно, что примерно такое отношение, как к украинцам, жители Польши выразили к немцам. В частности, 40% поляков им симпатизируют, 24% выразили безразличие, а 31% поляков заявили, что они испытывают неприязнь к жителям Германии.

Также известно, что наиболее неблагосклонно поляки относятся к жителям Беларуси, им симпатизируют только 24% поляков и жителям России (8% симпатии). Также поляки негативно относятся к ромам. К ним благосклонно относится только 22% респондентов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинцы значительно лучше последних десяти лет начали воспринимать поляков, канадцев, а также американцев. Вместе с тем ожидается, что уровень восприятия россиян и белорусов стремительно снизился.

Кроме того, украинцы рассказали, лидеров каких стран они ненавидят больше всего. И безоговорочным лидером в коллективной ненависти оказался российский диктатор Владимир Путин.




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Источник: https://www.pap.pl/
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