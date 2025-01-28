Поляки резко изменили свое отношение к социальной помощи украинцам: детали

Большинство граждан Польши выступают за прекращение выплаты социальной помощи на детей по программе "800" для украинцев, которые не работают или не платят налоги в Польше. Таковы результаты опроса, проведенного центром IBRiS для издания Rzeczpospolita.

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В ответ на вопрос о зависимости выплат от трудоустройства и уплаты налогов в Польше, 88% респондентов выразили свою поддержку этому предложению. Только 3,2% выступили против, а 5,6% не определились.

Поддержка этой инициативы значительна среди избирателей как правящей лево-либеральной коалиции (88%), так и правых оппозиционных партий (92%).

Глава польского правительства Дональд Туск поддержал предложение мэра Варшавы, кандидата в президенты Рафала Тшасковского, согласно которому социальная помощь по программе "800" должна предоставляться иностранным гражданам только при их трудоустройстве и уплате налогов в Польше.

Тшасковский, во время своих предвыборных заявлений, неоднократно отмечал необходимость ограничить социальные выплаты украинским семьям, которые не работают или не платят налоги в стране. Туск добавил, что правительство уже работает над рассмотрением этого предложения.

Сейчас программа "800" предусматривает выплаты на детей до 18 лет для всех семей, включая проживающих в Польше иностранцев без дополнительных требований.

Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, а второй – 1 июня. Рафал Тшасковский является одним из фаворитов на пост президента Польши.

В настоящее время в Польше проживают более двух миллионов украинцев, из которых около миллиона прибыли после начала войны России против Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что польские политики активно обсуждают новые правила выплат, в частности программу "Семья 800". Инициатива предусматривает поддержку только тех, кто работает, проживает и платит налоги в стране.