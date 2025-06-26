Поляки шокировали отношение к членству Украины в ЕС и НАТО: что произошло

В Польше зафиксировано снижение уровня поддержки вступления Украины в Европейский Союз и НАТО. По результатам опроса, проведенного IBRiS по заказу Defence24 и инициативе Stand With Ukraine, количество противников расширения евроатлантических структур за счет Украины превышает количество сторонников.

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Только 35% респондентов поддержали идею присоединения Украины к ЕС, а за вступление в НАТО высказалось 37%. В то же время 42% опрошенных в обоих случаях заявили о своем несогласии. Это свидетельствует о значительных разногласиях во взглядах польского общества относительно будущего Украины в западных альянсах.

Причинами настороженного отношения называли опасения из-за недобросовестной конкуренции со стороны украинского бизнеса и высокого уровня коррупции в Украине. Также часть поляков считает, что членство Украины в НАТО может повлечь за собой дальнейшую эскалацию конфликта с Россией, втянув союз в полномасштабную войну.

Несмотря на это, 52% опрошенных по-прежнему считают, что Польша должна поддерживать Украину на международных платформах, хотя и почти треть (29%) против. Кроме того, 46% респондентов считают целесообразным уменьшить или полностью свернуть военную помощь Украине.

В то же время, опросы среди украинцев, которые находятся в Польше, демонстрируют другую динамику. По данным польской редакции Business Insider, большинство из них не планируют оставаться в Польше навсегда. Хотя около 90% украинцев положительно оценивают ситуацию с трудоустройством, общий уровень симпатии к Польше и полякам среди них постепенно снижается.

Как уже писали "Комментарии", в Польше формируется новая политическая реальность, которая может оказать существенное влияние на ее отношения с Украиной, заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.