Поляки жалуются на украинский продукт, заполонивший их рынок

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Slava Kot
Польские предприниматели после жалоб на зерно и мясо начали говорить об очередном дешевом продукте, который наводнил их рынок. В Польше заявляют, что из-за украинского спирта их заводы банкротятся, а производство вина становится убыточным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс money.pl.
В Польше жалуются на дешевый спирт. Фото из открытых источников
Польское издание утверждает, что избыток дешевого алкоголя на рынке влияет не только на предпринимателей, но и на сельхозпроизводителей, поставляющих сырье для производства спирта и людей, работающих на них.
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Фермеры недовольны Евросоюзом и критикуют его деятельность за неправильный подход к оказанию поддержки украинским производителям, что, по их мнению, порождает недобросовестную конкуренцию.
Владельцы ликероводочных заводов указывают на лазейки в нормах и призывают правительство срочно вмешаться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше планируют запретить не только зерно, но и целый ряд продуктов из Украины.
Также "Комментарии" писали о европейской стране, отказавшейся запрещать импорт украинского зерна.
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