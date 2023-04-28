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Поляки жалуются на украинский продукт, заполонивший их рынок

Предприниматели в Польше жалуются на дешевый продукт, который попадает на рынок из Украины.

28 апреля 2023, 13:11 comments1844
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Автор:

Slava Kot

Польские предприниматели после жалоб на зерно и мясо начали говорить об очередном дешевом продукте, который наводнил их рынок. В Польше заявляют, что из-за украинского спирта их заводы банкротятся, а производство вина становится убыточным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс money.pl.

Поляки жалуются на украинский продукт, заполонивший их рынок

В Польше жалуются на дешевый спирт. Фото из открытых источников

Польское издание утверждает, что избыток дешевого алкоголя на рынке влияет не только на предпринимателей, но и на сельхозпроизводителей, поставляющих сырье для производства спирта и людей, работающих на них.


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"Заводы предлагают нам 3,20-3,30 злотых за литр спирта, а это сейчас стоимость самого сырья, то есть кукурузы. Точка безубыточности составляет около 5,5 злотых за литр", — говорит один из польских фермеров и добавляет, что такая ситуация приводит к ущербу в 200 тыс. ежемесячно.

Фермеры недовольны Евросоюзом и критикуют его деятельность за неправильный подход к оказанию поддержки украинским производителям, что, по их мнению, порождает недобросовестную конкуренцию.

"У нас есть коллеги на перегрузочных станциях из Украины. Говорят, вагоны из Украины со спиртом прошли абсолютно без проверки", — говорит фермер в Польше и сообщает, что из 30 заводов, которые перерабатывали кукурузу в стране, осталось лишь несколько действующих.

Владельцы ликероводочных заводов указывают на лазейки в нормах и призывают правительство срочно вмешаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше планируют запретить не только зерно, но и целый ряд продуктов из Украины.

Также "Комментарии" писали о европейской стране, отказавшейся запрещать импорт украинского зерна.



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Источник: https://www.money.pl/gospodarka/tani-ukrainski-spirytus-zalewa-polske-gorzelnie-stoja-straty-ida-w-setki-tysiecy-zlotych-6891980336994880a.html
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