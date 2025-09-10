После атаки на Польшу единственная надежда сейчас на Мерца: что может произойти

Рубрики
Атака российскими "Шахедами" на Польшу – это, конечно, никакая не случайность. Когда залетает один-два Шахеда, еще можно говорить о сбое контролера. Если группа – это была полетная задача, заложенная вполне сознательно. Такое мнение выразил публицист, журналист и блогер Дмитрий Калинчук Вовнянко.
Атака на Польшу. Фото: из открытых источников
Он прогнозирует, что сейчас мы будем наблюдать истерику, громкие заявления и героические речи польских чиновников. И полное бездействие, потому что, замечает Дмитрий Вовнянко, ему хорошо известно, как поляки готовят своих пилотов на БПЛА, и не только. Осознание того, что это настоящая война и, что это совсем не та война, что во Вторую мировую, у них нет до сих пор.
По его мнению, будь сейчас Польша, страны Балтии и Финляндия совместно мобилизовали армии и врезали по России вместе с нами – Москве был бы конец.
Он прогнозирует, что прилетят к полякам "Шахеды" снова и снова. А дальше они привыкнут. Может и военное положение объявят для разнообразия.
