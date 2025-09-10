После атаки на Польшу единственная надежда сейчас на Мерца: что может произойти

Атака российскими "Шахедами" на Польшу – это, конечно, никакая не случайность. Когда залетает один-два Шахеда, еще можно говорить о сбое контролера. Если группа – это была полетная задача, заложенная вполне сознательно. Такое мнение выразил публицист, журналист и блогер Дмитрий Калинчук Вовнянко.

Атака на Польшу. Фото: из открытых источников

"Очевидно, Москва прибегает к провокациям – пытается запугать страны Запада возможностью полномасштабного вторжения. Мол "они трусливы — обхезаются". Кстати, Москва недалека от истины", – отметил эксперт.

Он прогнозирует, что сейчас мы будем наблюдать истерику, громкие заявления и героические речи польских чиновников. И полное бездействие, потому что, замечает Дмитрий Вовнянко, ему хорошо известно, как поляки готовят своих пилотов на БПЛА, и не только. Осознание того, что это настоящая война и, что это совсем не та война, что во Вторую мировую, у них нет до сих пор.

"Единственная моя надежда сейчас – на Германию и канцлера Мерца, который осознает меру опасности и возможно додавит под это дело страны НАТО, чтобы давали нам больше оружия. Возможно – начнут принудительно возвращать в Украину наших уклонистов, не исключаю", – отметил блогер.

По его мнению, будь сейчас Польша, страны Балтии и Финляндия совместно мобилизовали армии и врезали по России вместе с нами – Москве был бы конец.

"Наши ДШУ пили бы кофе в усадьбах на Рублевке. И приглашали бы жолнеров в гости. Но – не с нашим счастьем. Так что для нас не изменится категорически ничего. Продолжаем воевать и отбиваться. Москва не вторгнется в Польшу, потому что ей руки вяжем мы, а Европа панически боится войны. Все как в XIII веке. Европа гульбенит – Киев от орды отбивается", – заметил Вовнянко.

Он прогнозирует, что прилетят к полякам "Шахеды" снова и снова. А дальше они привыкнут. Может и военное положение объявят для разнообразия.

Читайте на портале "Комментарии" — вот вам и страна НАТО: Туск рассказал, сколько российских дронов удалось сбить над Польшей.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин загнан в геополитический угол: теперь у него есть два варианта.